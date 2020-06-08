Семейное застолье в Минском районе едва не закончилось стрельбой



Обошлось без трагических последствий, но впечатления остались неприятные. Семейное застолье в Минском районе едва не закончилось стрельбой. На дачу к родителям приехал сын с супругой. Вечер планировали провести под шашлык. За встречу родственники выпили. И выходные, казалось бы, должны были пройти весело. Но в какой-то момент умиротворение сменилось страхом. Отец семейства (65-летний мужчина) вышел во двор с ружьем наперевес. По данным МВД, он угрожал сыну и невестке. Пара уехала. Но молодой человек все же обратился за помощью в милицию. Учитывая, что дебошир пьян и вооружен, к операции привлекли бойцов ОМОН.



