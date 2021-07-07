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В Зельве семейный конфликт завершился поножовщиной
07.07.2021
19:06
Президент
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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Кирилла
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Александр Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель
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Лукашенко рассказал о ключевых приоритетах в работе ВНС
11 часов назад
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
17 часов назад
Политика
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Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
17 часов назад
Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
18.11.2024
13:47
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
18.11.2024
13:14
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
17.11.2024
20:44
Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
14.11.2024
16:55
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20 ноября стартует проект "Молодежь для Беларуси!" Основное внимание - студентам
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Шоки 1991-го - как реформа Павлова обобрала народ
9 часов назад
Талонная система 90-х: женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода
9 часов назад
Как в 90-е при помощи политтехнологий уговорили депутатов принять герб "Погоня" и БЧБ-флаг
10 часов назад
Экономика
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Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году
24 часа назад
На ОАО "Ивацевичдрев" освоили выпуск ламинирования древесно-стружечных плит
24 часа назад
В рамках инициативы "Один район - один проект" за 2 года реализовано 47 проектов
18.11.2024
22:57
Изменен порядок открытия иностранных представительств и филиалов в Беларуси
18.11.2024
21:01
Татаринович: Бюджет Фонда соцзащиты населения на 2025 год позволит обеспечить выполнение расходов
18.11.2024
17:02
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Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
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В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
1 час назад
В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?
12 часов назад
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
14 часов назад
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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