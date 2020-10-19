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Серьезная авария на трассе Гродно - граница Литвы
Серьезная авария на трассе Гродно - граница Литвы: после лобового столкновения пострадала водитель Audi. Как сообщают в ГАИ, на закруглении дороги водитель автомобиля Infiniti выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi. Женщину-водителя последней зажало в машине, ее доставали спасатели с помощью специнструмента. Пострадавшую 54-летнюю женщину с переломом грудины доставили в больницу. Окончательные причины произошедшего и иные обстоятельства будут установлены в рамках уголовного дела.
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