Серьезная авария в Могилеве: легковушка протаранила фонарный столб, водителя спасали бойцы МЧС. Инцидент произошел вчера ночью. Спасателям поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Славгородском шоссе. Когда к месту прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что автомобиль «Ниссан-Мурано» столкнулся с мачтой освещения. Удар был такой силы, что спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы деблокировать шофера. Его с различными травмами госпитализировали. В салоне также находились двое пассажиров, они смогли выбраться сами, однако и их передали медикам. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ.