Серьезное ДТП с участием дикого животного в Ивановском районе

Водитель легковушки сбил лося, мужчину доставили больницу. Авария произошла накануне утром на трассе неподалеку от агрогородка Мотоль. По информации ГАИ, 27-летний водитель "мазды" столкнулся с лесным жителем, после чего автомобиль съехал в кювет. Лось погиб на месте аварии. Как отметили в ГАИ области, в последнее время не редки сообщения о столкновениях с участием диких животных. В Госавтоинспекции напоминают: на участках дорог рядом с лесом водителю необходимо быть предельно внимательным и осторожным, выбирать безопасную скорость движения, особенно в пределах действия предупреждающего знака "Дикие животные".