ЧПЗона X

Серийного квартирного вора задержали сотрудники минского уголовного розыска

Взламывал замки, когда хозяев не было дома, проникал в квартиры и выносил исключительно золотые или серебряные украшения. Сотрудники столичной милиции задержали серийного квартирного вора. Установлено, что 46-летний минчанин влезал в квартиры минчан за конкретной наживой - ювелирными украшениями. Так, в одной из квартир во Фрунзенском районе мужчина взял 37 драгоценных изделий на общую сумму 6 тысяч рублей.

Другие новости проекта:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все