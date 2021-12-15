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Серийного квартирного вора задержали сотрудники минского уголовного розыска
Взламывал замки, когда хозяев не было дома, проникал в квартиры и выносил исключительно золотые или серебряные украшения. Сотрудники столичной милиции задержали серийного квартирного вора. Установлено, что 46-летний минчанин влезал в квартиры минчан за конкретной наживой - ювелирными украшениями. Так, в одной из квартир во Фрунзенском районе мужчина взял 37 драгоценных изделий на общую сумму 6 тысяч рублей.
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