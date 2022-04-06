Серийные дачные воры задержаны в Чаусском районе

Двух жителей Могилева взяли с поличным во время кражи с участка пенсионера более 100 килограммов металлолома.



Юрий Низавцов, начальник отдела УУР УВД Могилевской области:

В поле зрения могилевских сыщиков фигуранты попали в прошлом месяце.Подозреваемые искали домовладения в глухих деревнях, похищали лишь то, что можно сдать в металлолом - двигатели, трубы, печное литье, диски, проволоку и т.п. Обносить дома стали несколько месяцев назад. На счету злоумышленников минимум 10 эпизодов в трех районах области, сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.