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Серийные дачные воры задержаны в Чаусском районе
Двух жителей Могилева взяли с поличным во время кражи с участка пенсионера более 100 килограммов металлолома.
Юрий Низавцов, начальник отдела УУР УВД Могилевской области:
В поле зрения могилевских сыщиков фигуранты попали в прошлом месяце.Подозреваемые искали домовладения в глухих деревнях, похищали лишь то, что можно сдать в металлолом - двигатели, трубы, печное литье, диски, проволоку и т.п. Обносить дома стали несколько месяцев назад. На счету злоумышленников минимум 10 эпизодов в трех районах области, сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.
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