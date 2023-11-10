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Серийных воров задержали в Минске: чем промышляли любители краденого
В столице задержаны серийные воры: один похищал велосипеды, другой – вещи из авто. Сыщики задержали 40-летнего неработающего минчанина, который возле подъездов жилых домов искал оставленные без присмотра велосипеды, взламывал замки на них и увозил транспорт. Дома фигурант разукомплектовывал украденное, собирал из нескольких велосипедов один и продавал в интернете. Оставшиеся детали он просто выбрасывал в лесу. Часть похищенного оперативники изъяли у него дома, часть он успел продать. Всего установлено 8 подобных фактов. За серию краж из автомобилей задержан и 60-летний ранее судимый житель Минского района.
Мужчина в темное время суток ходил по улицам и дергал дверные ручки машин в поисках незапертых. Таким способом ему удалось проникнуть в салон двух иномарок, еще в трех он разбил боковое стекло. Из автомобилей задержанный похищал вещи их владельцев и инструменты. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за кражи. В настоящее время проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и Минской области.
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