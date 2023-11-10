Серийных воров задержали в Минске: чем промышляли любители краденого

Мужчина в темное время суток ходил по улицам и дергал дверные ручки машин в поисках незапертых. Таким способом ему удалось проникнуть в салон двух иномарок, еще в трех он разбил боковое стекло. Из автомобилей задержанный похищал вещи их владельцев и инструменты. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за кражи. В настоящее время проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и Минской области.



Андрей Арловский, заместитель начальника УУР ГУВД Минска