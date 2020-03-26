Серийный дачный вор задержан в Бобруйске, сообщает милиция. В его владении был весь район, передвигался злоумышленник по территории на велосипеде, опрятный внешний вид позволял не выделяться на фоне местных жителей. Заявления о кражах от владельцев дачных домов стали поступать еще минувшим летом. Все случаи были похожи: неизвестный выбирал дома побогаче, аккуратно отжимал стеклопакеты и проникал внутрь. В первую очередь забирал деньги и драгоценности. Затем электрооборудование, инструмент, продукты и алкоголь. Злоумышленник был настолько аккуратен, что некоторые потерпевшие не сразу замечали пропажу. Если на окнах были противомоскитные сетки, перед уходом он обязательно ставил их на место, старался не следить и, выходя через двери, по возможности запирал их.



А уже в марте сыщики вышли на подозреваемого и на днях его задержали. Им оказался 52-летний житель Бобруйска. В Беларуси он не судим. Но в России дважды отбывал наказание за кражу и грабеж. Периодически серия преступлений прерывалась на месяц-полтора. В это время фигурант уезжал на заработки в Россию. Когда возвращался, снова брался за дело. Похищенные продукты и алкоголь жулик употреблял, деньги тратил на ремонт своей квартиры, а предметы хранил дома. При обыске у него и были изъяты вещи почти всех пострадавших. В настоящий момент достоверно известно о 23-х кражах. Общий ущерб пока подсчитывается.



