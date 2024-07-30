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Серийный веловор задержан в Минске

Серийный веловор задержан в Минске

В белорусской столице задержан серийный веловор. 21-летний парень похищал непристегнутые двухколесные средства из подъездов жилых домов.

В милицию Ленинского района Минска обратились шесть человек. Не исключено, что пострадавших окажется больше. Известно, что похищенное парень продавал в интернете, а деньги тратил на себя.

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