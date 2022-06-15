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Серию хищений фруктов и овощей в Минске раскрыли оперативники
Серию хищений фруктов и овощей в столице раскрыли оперативники из Бреста. Группа жуликов забирала продукцию с одного из складов в Минске. Общий ущерб уже оценен в сумму более 114 тысяч рублей.
Наталия Милюкова, начальник ОИОС УВД Брестской области:
В финале рабочего дня водители перегружали неучтенные ящики с овощами и фруктами в свои машины, а после продукты продавали через соцсети, заработок делили на троих.Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебным положением.
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