Серию хищений фруктов и овощей в Минске раскрыли оперативники

Серию хищений фруктов и овощей в столице раскрыли оперативники из Бреста. Группа жуликов забирала продукцию с одного из складов в Минске. Общий ущерб уже оценен в сумму более 114 тысяч рублей.



Наталия Милюкова, начальник ОИОС УВД Брестской области:

В финале рабочего дня водители перегружали неучтенные ящики с овощами и фруктами в свои машины, а после продукты продавали через соцсети, заработок делили на троих.Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебным положением.