Серию краж из машин раскрыли столичные милиционеры

Оперативники выяснили, что к делу причастен 32-летний житель Пуховичского района. В Минск мужчина приезжал с конкретной целью - подзаработать. А вот зарабатывал как раз таким незаконным способом. Останавливался фигурант у друга. На работу выходил ночью. Осматривал автомобили, особое внимание уделял машинам, где на виду были видеорегистраторы и другое ценное имущество. По информации милиции, мужчина разбивал в авто боковое стекло и брал все, что ему было необходимо. Дальше чужие вещи продавал. Известно, что жулик уже был судим.