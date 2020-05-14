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Серию задержаний дилеров запрещенных веществ провел наркоконтроль
Амфетамин, марихуана и МДМА. Серию задержаний дилеров запрещенных веществ провел наркоконтроль. Из оборота изъято свыше 2 килограммов дурманов. Сообщается, что крупную партию наркотиков привез из России 31-летний минчанин. Уже дома он фасовал товар на дозы и закладывал в тайники в лесу. Такой деятельностью он занимался на протяжении двух лет. А 32-летний житель столицы из дальнего зарубежья заказал семена конопли. Высушенную траву он сбывал знакомым из рук в руки. У него изъято без малого 300 граммов марихуаны. Более 200 граммов отравы собирались спрятать по тайникам двое сбытчиков. Они работали на один и тот же интернет-маркет. Сначала оперативники взяли 34-летнего минчанина, а позже задержали и его подельника - 22-летнего жителя Бобруйска. Младший товарищ планировал забрать оптовую закладку от напарника. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
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