Щучинские спасатели ликвидировали пожар зерносушилки в деревни Зброшки. Причина -нарушение технологического регламента процесса сушки. Спасено 970 тонн ячменя и 120 тонн подсолнуха, но спасти 35 тонн семян подсолнуха не удалось, уж очень быстро огонь разошелся по строению. Как сообщают спасатели, сигнал им поступил около шести утра. На месте бойцы МЧС наблюдали уже открытое горение бункера комплекса, где до этого шел процесс сушки 35 тонн семян. Спасатели ликвидировали ЧП, но пламя успело деформировать металлические конструкции.