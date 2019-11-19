Шесть с половиной километров сетей изъяли у жителей Гродненского региона

Часть сеточного арсенала обнаружили в доме мужчины в Мостовском районе. Кроме того, была найдена, предположительно, электроловильная установка. Второй нарушитель пошел дальше и продавал ловушки на рынке. Отметим, для торговца это уже не первое задержание. Его уже привлекали к ответственности за хранение и сбыт запрещенных орудий лова.



