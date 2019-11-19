3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Шесть с половиной километров сетей изъяли у жителей Гродненского региона
Часть сеточного арсенала обнаружили в доме мужчины в Мостовском районе. Кроме того, была найдена, предположительно, электроловильная установка. Второй нарушитель пошел дальше и продавал ловушки на рынке. Отметим, для торговца это уже не первое задержание. Его уже привлекали к ответственности за хранение и сбыт запрещенных орудий лова.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все