Школьник из Барановичей повредил чужой автомобиль и стал фигурантом уголовного дела

Школьник из Барановичей так отличился на днях, что теперь парень - фигурант уголовного дела за хулиганство. В милицию обратился житель города и заявил, что неизвестный ночью повредил кузов его автомобиля. Сыщики быстро вычислили, кто это. Оказалось, восьмиклассник одной из барановичских школ коротал время со своими подругами. Сверстники не только общались, но и распивали алкоголь, который для них приобрел в магазине "случайный знакомый". Когда компания проходила мимо припаркованных автомобилей, юноша решил показать все свое "мастерство" девчонкам: с разбега запрыгнул на капот, а потом и на крышу машины. Следователи уже дали правовую оценку действиям парня.