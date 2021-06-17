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Школьник из Барановичей повредил чужой автомобиль и стал фигурантом уголовного дела
Школьник из Барановичей так отличился на днях, что теперь парень - фигурант уголовного дела за хулиганство. В милицию обратился житель города и заявил, что неизвестный ночью повредил кузов его автомобиля. Сыщики быстро вычислили, кто это. Оказалось, восьмиклассник одной из барановичских школ коротал время со своими подругами. Сверстники не только общались, но и распивали алкоголь, который для них приобрел в магазине "случайный знакомый". Когда компания проходила мимо припаркованных автомобилей, юноша решил показать все свое "мастерство" девчонкам: с разбега запрыгнул на капот, а потом и на крышу машины. Следователи уже дали правовую оценку действиям парня.
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