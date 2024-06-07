Школьник из Мозыря от имени девушки шантажировал в интернете женатых мужчин

Получив желаемое, школьник шантажировал мужчин и вымогал у них деньги за нераспространение порочащих сведений близким: супругам и детям. Таким способом подросток "заработал" не менее 350 рублей. Деньги тратил на развлечения. Возбуждено уголовное дело за вымогательство.

Константин Шевцов, начальник ОПК Заводского РУВД Минска