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Школьник из Мозыря от имени девушки шантажировал в интернете женатых мужчин
Предприимчивого школьника задержали минские милиционеры.
16-летний юноша зарабатывал на шантаже женатых мужчин в интернете. Оперативники установили, что десятиклассник из Мозыря создал фейковый аккаунт. Представляясь девушкой, подросток знакомился с мужчинами, преимущественно женатыми, и входил к ним в доверие. Во время переписки доходило и до интимных разговоров и пересылки откровенных фотографий.
Получив желаемое, школьник шантажировал мужчин и вымогал у них деньги за нераспространение порочащих сведений близким: супругам и детям. Таким способом подросток "заработал" не менее 350 рублей. Деньги тратил на развлечения. Возбуждено уголовное дело за вымогательство.
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