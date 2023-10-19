3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Школьник перебегал дорогу, чтобы успеть на автобус, но прямо на пешеходном переходе угодил под колеса
В Бобруйске школьник перебегал дорогу, чтобы успеть на автобус, но прямо на пешеходном переходе угодил под колеса "тойоты". Авария случилась на улице Гоголя накануне днем. От удара 13-летний мальчик получил травмы - сейчас он в больнице. В отношении водителя минивэна следователи возбудили уголовное дело. Почему 59-летний мужчина вовремя не затормозил, чтобы избежать наезда, станет понятно по результатам расследования.
Читайте также:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября