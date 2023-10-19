В Бобруйске школьник перебегал дорогу, чтобы успеть на автобус, но прямо на пешеходном переходе угодил под колеса "тойоты". Авария случилась на улице Гоголя накануне днем. От удара 13-летний мальчик получил травмы - сейчас он в больнице. В отношении водителя минивэна следователи возбудили уголовное дело. Почему 59-летний мужчина вовремя не затормозил, чтобы избежать наезда, станет понятно по результатам расследования.