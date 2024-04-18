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Шокирующие подробности о педофиле, которой работал в одном из детских садов Могилевской области
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Имел педагогическое образование психолога, и знал все тонкости общения с детьми.
В Следственном комитете рассказали шокирующие подробности об извращенце из Могилевской области. Как сообщалось ранее, от действий этого обвиняемого в педофилии пострадали 13 малышей.
Все началось в марте 2023 года. В детский сад устроился 48-летний мужчина. Тактичный и ответственный рабочий был на хорошем счету у администрации учреждения и родителей: всегда вежлив и внимателен.
Вот только дети по какой-то причине настороженно относились к приветливому мужчине. Это заметила мама 3-летнего мальчика. Во время доверительного разговора сын ошарашил женщину не укладывающимися в голове подробностями "игр" с рабочим. Она обратилась в правоохранительные органы.