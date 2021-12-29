Шутка с подделкой денег обернулась уголовным делом для жителей Бобруйска

Шутка с подделкой денег обернулась уголовным делом. В Бобруйске продавец магазина при пересчете выручки обнаружила подозрительную банкноту. Экспертиза показала, что купюра в 20 рублей напечатана на принтере. Впоследствии бойцы БЭП из оборота изъяли еще семь купюр с одинаковым серийным номером. Вскоре оперативники задержали и тех, кто печатал деньги. Под подозрение попали 18-летняя лицеистка и 21-летний неработающий парень. Поддельные купюры они дали своим знакомым ради шутки, предупредив их, что деньги ненастоящие. Однако двое приятелей все же решили пустить купюры в оборот.