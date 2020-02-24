Силовики раскрыли схему мошенничества с автостраховками

Ее суть заключалась в том, что злоумышленники страховали одну и ту же машину в различных компаниях, инсценировали аварии и получали выплаты в трех конторах. Одна из афер оказалась успешной. Например, КИА подельники застраховали на 30 000 долларов и уехали на ней за границу. Чтобы изобразить правдоподобное ДТП, жулики купили кузов от такого же авто, сожгли его и сбросили в кювет. Оригинальную и, главное, целую машину они продали, а выплаты по страховкам составили свыше 85 000 долларов.