Ситуация на дорогах Беларуси за 12 января

47-летний водитель микроавтобуса, вероятно, был ослеплен солнцем. Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах аварии под Житковичами. Она случилась накануне на дороге Р88. Шофер на автомобиле Ford Transit столкнулся с попутным грузовиком МАЗ. В результате аварии погиб 50-летний пассажир микроавтобуса. Водителя с травмами доставили в больницу.



Легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево в Городокском районе. Как выяснилось позже, за рулем Peugeot 307 находилась 42-летняя женщина. Она не справилась с управлением, из-за чего и вылетела с дороги. Водителя деблокировали спасатели. По информации МЧС, женщина была в сознании, но находилась в шоковом состоянии. Позже пострадавшую отвезли в больницу.



В Витебске женщина попала под троллейбус. ДТП произошло в районе остановочного пункта по улице Коммунистической. По информации ГАИ, 50-летний шофер общественного транспорта, тронувшись с места, протянул по проезжей части дороги 25-летнюю девушку. Ее отвезли в больницу.



BMW и милицейский автомобиль столкнулись в Минске. Авария случилась на улице Нестерова вблизи дома № 49. В результате ДТП никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.



В Гродно столкнулись два грузовика, пострадал водитель одного из большегрузов. Авария случилась на улице Магистральной. Предварительно установлено, что столкновение произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции между двумя машинами MAN. Пострадал 28-летний шофер грузовика, который оказался зажат в салоне. Кабина его автомобиля от удара деформировалась, мужчину деблокировали сотрудники МЧС. Как выяснилось, ни одно из транспортных средств не проходило техосмотр.