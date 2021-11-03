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СК Беларуси продолжает расследование уголовного дела о крупном мошенничестве с продажей грузовиков из Европы
Выгодное на первый взгляд предложение обернулось колоссальными потерями для предпринимателей. СК продолжает расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, работали аферисты с 2018 по 2021 год на территории Беларуси. Всего 8 участников группы.
В Сети фигуранты создали аккаунты магазинов, где размещались объявления о продаже грузовиков с доставкой из Евросоюза. Предложения заманчивые - цены ниже рыночных. И это привлекло покупателей из России, в том числе и потому, что в их стоимость якобы были включены все таможенные платежи и сборы.
Как выяснилось, у организатора ранее тоже были проблемы с законом, остальные фигуранты судимы не были. Сейчас следователи выясняют, имеют ли отношение фигуранты к другим преступлениям.
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