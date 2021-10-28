СК Беларуси проверяет обстоятельства гибели в ИВС в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова в Москве

Как пишет RT, вычислили подозреваемого в убийстве экс-банкира по дорожным камерам. По одной из версий, рассматриваемой следствием, причиной расправы стала прежняя профессиональная деятельность Михаила Яхонтова. Как ранее сообщил СК России, в одной из квартир на Мосфильмовской улице найдены три тела: мужчины, ребенка и женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Убитый глава семейства был банкиром. На теле 57-летнего мужчины и 39-летней женщины обнаружили ножевые ранения, у ребенка - травму шеи. Бывший топ-менеджер ставшего банкротом "Смоленского банка" Яхонтов в 2019-м получил срок за хищение и преднамеренное банкротство финансового учреждения. Тогда суд Москвы приговорил его к шести годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок у Яхонтова закончился летом текущего года. Приговором суда с экс-банкира и трех его сообщников взыскали почти 8,5 миллиарда российских рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов. В то же время российские СМИ писали, что злоумышленник - партнер Яхонтова по бизнесу - благодаря этому смог беспрепятственно попасть в его квартиру. При этом возможным мотивом совершения преступления является месть за произошедшее со "Смоленским банком". После убийства этот человек через Беларусь хотел попасть в Европу, чтобы там скрыться от ответственности.