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СК Бреста поделился подробностями крупного коррупционного дела

Свыше полутора миллионов рублей серого дохода. А если другими словами -причинение ущерба в особо крупном размере. СК Бреста поделился подробностями крупного коррупционного дела. По данным следствия, 63-летний владелец и по совместительству управляющий фирмой по продаже мебели и товаров для дома разработал план уклонения от уплаты налогов. Он был основан на изменении структуры бизнеса. Мужчина создал и оформил на родственников ряд взаимозависимых субъектов хозяйствования, между которыми искусственно распределялась выручка. Таким образом создавалась видимость законного применения ими льготного режима налогообложения. Однако сотрудники финансовой милиции выяснили, что на протяжении пяти лет фигурант умышленно скрывал реальное положение дел и не выплачивал установленные законом сборы на прибыль и добавленную стоимость.

Следователи установили, что организации располагались по одним адресам в одних помещениях, имели счета в одних банковских учреждениях, осуществляли вид деятельности в области продажи товаров для дома, использовали одни вывески, единые контактные телефоны, электронную почту и программное обеспечение, необходимое для работы. Штат работников вновь созданных организаций формировался за счет работников организаций, учрежденных ранее. Все малые предприятия являлись плательщиками налогов по упрощенной системе налогообложения, а учет вели бухгалтеры, одновременно работавшие на нескольких предприятиях. Бизнесмену предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. В ходе следствия он возместил ущерб в полном объеме. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,9 миллиона рублей.
Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области

Правоохранители выяснили, что прибыль аффилированных организаций переводилась на счет фирмы главного фигуранта в виде беспроцентных займов. Иногда деньги частично возвращались, однако зафиксированы случаи, когда задолженность аннулировалась, невзирая даже на то, что их деятельность была прибыльной.

Фото:pixabay.com

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