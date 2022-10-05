СК Бреста поделился подробностями крупного коррупционного дела

Следователи установили, что организации располагались по одним адресам в одних помещениях, имели счета в одних банковских учреждениях, осуществляли вид деятельности в области продажи товаров для дома, использовали одни вывески, единые контактные телефоны, электронную почту и программное обеспечение, необходимое для работы. Штат работников вновь созданных организаций формировался за счет работников организаций, учрежденных ранее. Все малые предприятия являлись плательщиками налогов по упрощенной системе налогообложения, а учет вели бухгалтеры, одновременно работавшие на нескольких предприятиях. Бизнесмену предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. В ходе следствия он возместил ущерб в полном объеме. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,9 миллиона рублей.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области