Вымышленная бизнес-идея оказалась ставками в казино. Следствие Бреста устанавливает, кто еще согласился вложить деньги в "дело" жителя Жодино. Еще летом 2020 года, например, 42-летний житель Бреста в сети познакомился с 29-летним мужчиной, который предложил собеседнику совместный проект. На протяжении почти года уже пострадавший передавал так называемому компаньону свои сбережения, даже оформлял кредиты в банках на развитие общего бизнеса. Заработка не увидел, пошел в милицию. Мужчина из Жодино - уже в статусе подозреваемого. Оказывается, все деньги, а это порядка 40 тысяч рублей, он потратил на азартные игры (ставки и казино) и не собирался выполнять взятые на себя обязательства.