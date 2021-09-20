СК и эксперты выясняют обстоятельства жестокого преступления в Малорите. Накануне были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Это 71-летний местный житель и его и 64-летняя супруга. По одной из версий, мужчина застрелил из пистолета свою жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах".