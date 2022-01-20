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СК и МВД Беларуси о подробностях расследования уголовного дела кардеров
Ущерб на сотни тысяч долларов, а в схеме было задействовано множество белорусов. СК и МВД сегодня рассказали подробности расследования уголовного дела кардеров. О задержании транснациональной преступной организации заявили еще накануне - задержания прошли 18 января в Испании и Беларуси при содействии полиции США. Именно на Пиренейском полуострове и проживал главный организатор - гражданин нашей страны, который и подыскивал себе помощников для махинаций. В даркнете покупались реквизиты скомпрометированных банковских карт, которые впоследствии использовали через онлайн-сервисы, их потом продавали по заниженной стоимости, таким образом и отмывались украденные со счетов деньги.
В Беларуси были задержаны организаторы более низкого звена. Это шестеро мужчин и одна женщина. Она преподаватель английского языка, имеет ребенка и находится в статусе подозреваемой. Все эти люди имеют хорошее финансовое образование и технически подкованы. На территории Минска силовики провели 12 обысков, изъято два огнестрельных гладкоствольных оружия, наркотики, холодное оружие, средства связи и различные гаджеты.
Пока что установлены сотни подозреваемых - это граждане ЕС и США. Но окончательное их количество может быть намного больше. Один интересный момент – у главного фигуранта изъят, помимо прочего, автомобиль Maserati. Как говорится, красиво жить не запретишь. Однако белорусская сторона собирается экстрадировать главного подозреваемого из Испании для правового преследования. Подробности схемы и почему даже в даркнете не все следы теряются, мы расскажем завтра в нашей итоговой программе.