СК и МВД Беларуси о подробностях расследования уголовного дела кардеров

Ущерб на сотни тысяч долларов, а в схеме было задействовано множество белорусов. СК и МВД сегодня рассказали подробности расследования уголовного дела кардеров. О задержании транснациональной преступной организации заявили еще накануне - задержания прошли 18 января в Испании и Беларуси при содействии полиции США. Именно на Пиренейском полуострове и проживал главный организатор - гражданин нашей страны, который и подыскивал себе помощников для махинаций. В даркнете покупались реквизиты скомпрометированных банковских карт, которые впоследствии использовали через онлайн-сервисы, их потом продавали по заниженной стоимости, таким образом и отмывались украденные со счетов деньги.