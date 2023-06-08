ЧПЗона X

СК назвал причину тройного ДТП в Минске - женщина отвлеклась на приборную панель

В отношении водителя Geely, которая спровоцировала крупную аварию в столице, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 7 июня 31-летняя женщина, поворачивая налево на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, не уступила дорогу пассажирскому автобусу и въехала в него. От удара городской транспорт, пробив металлическое ограждение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом.

В ходе допроса минчанка признала вину. С ее слов, во время движения она отвлеклась на приборную панель, из-за чего не смогла оценить безопасность своего маневра. По предварительным оценкам, 7 пассажиров получили травмы. Пятеро были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все