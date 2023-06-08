СК назвал причину тройного ДТП в Минске - женщина отвлеклась на приборную панель

В отношении водителя Geely, которая спровоцировала крупную аварию в столице, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 7 июня 31-летняя женщина, поворачивая налево на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, не уступила дорогу пассажирскому автобусу и въехала в него. От удара городской транспорт, пробив металлическое ограждение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом.