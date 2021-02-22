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СК опубликовал некоторые детали убийства в Оршанском районе
Нож изготовлен кустарно, по типу охотничьего, и является холодным оружием. СК опубликовал некоторые детали убийства в Оршанском районе. Как сообщается, вечером 13 декабря прошлого года в деревне Заслоновка семья устроила застолье. В какой-то момент между отцом и сыном возник конфликт, в результате которого 62-летний мужчина нанес удар ножом младшему. Ранение оказалось фатальным. 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. По сообщению СК, в этот момент в доме присутствовал еще один человек - родственница семьи, которая тоже принимала участие в застолье.
По результатам расследования, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". Мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Известно, что ранее обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался.
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