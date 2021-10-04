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СК опубликовал подробности уголовного дела в Гомельской области, где потерпевшими признаны 8 несовершеннолетних
Ранее судимый за педофилию вышел из тюрьмы и на протяжении пяти лет издевался над детьми, самому младшему на тот момент было 9 лет. СК опубликовал подробности жуткого уголовного дела в Гомельской области. Потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних, личности некоторых жертв удалось выяснить только в ходе следствия. По данным СК, у половины детей диагностировано наличие психических расстройств, то есть по своей природе они не понимали значение поступков в их отношении, поэтому многократно подвергались сексуальной эксплуатации. Одного из таких потерпевших фигурант убедил совершить мужеложество со своим младшим братом. Сообщается, что подозреваемый вышел из тюрьмы весной 2015 года, вернулся в родной город и спустя непродолжительное время снова стал совершать аналогичные преступления. На тот момент ему было 43 года.
Со стороны кажется непонятным, почему уже судимому за педофилию человеку на протяжении пятилет удалось совершать новые преступления. Как рассказали в СК, фигурант знакомился с детьми на улице и в социальных сетях, входил к ним в доверие и воспитывал интерес к физической близости с лицами мужского пола. Затем завлекал подростков в безлюдные места или приводил к себе домой, где совершал в отношении них различные насильственные действия сексуального характера. Некоторых детей предварительно напаивал алкоголем. Более того, с участием некоторых жертв изготавливал порнографические материалы. Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Вскоре дело планируется рассмотреть в суде. По результатам ряда экспертиз фигурант страдает психическим отклонением - расстройством полового предпочтения в форме педофилии, но все же может сознавать значение своих действий и руководить ими.
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