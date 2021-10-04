СК опубликовал подробности уголовного дела в Гомельской области, где потерпевшими признаны 8 несовершеннолетних

Ранее судимый за педофилию вышел из тюрьмы и на протяжении пяти лет издевался над детьми, самому младшему на тот момент было 9 лет. СК опубликовал подробности жуткого уголовного дела в Гомельской области. Потерпевшими признаны восемь несовершеннолетних, личности некоторых жертв удалось выяснить только в ходе следствия. По данным СК, у половины детей диагностировано наличие психических расстройств, то есть по своей природе они не понимали значение поступков в их отношении, поэтому многократно подвергались сексуальной эксплуатации. Одного из таких потерпевших фигурант убедил совершить мужеложество со своим младшим братом. Сообщается, что подозреваемый вышел из тюрьмы весной 2015 года, вернулся в родной город и спустя непродолжительное время снова стал совершать аналогичные преступления. На тот момент ему было 43 года.