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СК поделился подробностями дела о смерти девушки от передозировки наркотиками
В Минске от передозировки наркотиками скончалась 25-летняя девушка, подробностями расследования поделился Следственный комитет.
Тело погибшей обнаружили 7 октября 2023 года в одной из квартир дома по улице Скрыганова. Экспертиза показала, что смерть наступила от комбинированного отравления мефедроном и его аналогом - клефедроном.
Следователи выяснили, что накануне трагедии приятели собрались в гости к 32-летнему мужчине. Компания отдыхала, но вскоре хозяин предложил разнообразить вечер. Сам фигурант периодически расслаблялся с помощью наркотиков, накануне купил несколько закладок с психотропом. Общая масса мефедрона составила около 31 г. Дурман мужчина высыпал на общее блюдо, предложив гостям продегустировать. После сам организатор праздника уехал в клуб, некоторые приятели ушли домой, кто-то остался погостить на ночь.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обратили внимание на странное поведение хозяина квартиры. Он заметно нервничал и запрещал своему другу, который вызвал скорую помощь, рассказывать о происходящем на вечеринке. Как оказалось, ему действительно было что скрывать. Следователи выяснили, что фигурант до прибытия следственно-оперативной группы избавился от своих запасов психотропов. Он отказывался сотрудничать со следствием и настаивал на том, что не имеет отношения к смерти девушки. Но согласно заключению эксперта, погибшая отравилась запрещенным веществом.
"Близкое окружение потерпевшей не подозревало, что девушка уже много лет употребляет запрещенные вещества. Родители считали, что она ведет здоровый образ жизни, никогда не видели ее в состоянии наркотического опьянения. Действия 32-летнего мужчины квалифицированы как незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Екатерина Гарлинская.
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