СК поделился подробностями дела о смерти девушки от передозировки наркотиками

Прибывшие на место происшествия правоохранители обратили внимание на странное поведение хозяина квартиры. Он заметно нервничал и запрещал своему другу, который вызвал скорую помощь, рассказывать о происходящем на вечеринке. Как оказалось, ему действительно было что скрывать. Следователи выяснили, что фигурант до прибытия следственно-оперативной группы избавился от своих запасов психотропов. Он отказывался сотрудничать со следствием и настаивал на том, что не имеет отношения к смерти девушки. Но согласно заключению эксперта, погибшая отравилась запрещенным веществом.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску