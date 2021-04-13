СК поделился подробностями расследования убийства в Шумилинском районе

По данным СК, в ночь на 4 ноября прошлого года домой к жертве пришел приятель, товарищи устроили застолье. Во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт, и гость несколько раз ударил хозяина жилища ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.



