СК продолжает разбираться в обстоятельствах смертельной аварии на МКАД в Минске

Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах смертельной аварии на МКАД. По предварительной информации, 27-летняя девушка на автомобиле Fiat ехала по внешнему кольцу МКАД и при перестроении столкнулась с автомобилем Citroën. После этого водитель потеряла контроль над управлением и врезалась в осветительную мачту. Пострадавшую деблокировали при помощи специального инструмента и направили в больницу, но по дороге она скончалась.