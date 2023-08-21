СК продолжает выяснять все обстоятельства трагедии в Несвижском районе, где накануне утонул ребенок

Следственный комитет продолжает выяснять все обстоятельства трагедии в Несвижском районе, где накануне утонул ребенок. Тело 5-летней девочки обнаружили в техническом водоеме, для купания он не предназначен. По предварительной информации, ребенок гостил у бабушки в поселке Альба. Днем пожилая женщина заметила отсутствие малышки и отправилась на поиски. Местные жители нашли у водоема, который расположен в поселке, детскую обувь. Спустя несколько минут увидели и малышку на воде. Спасти девочку не удалось. На месте происшествия работали следователи и эксперты, были опрошены родственники погибшей и очевидцы.