11 обманутых клиентов и почти 700 тысяч рублей преступного дохода. СК раскрыл подробности уголовного дела о серых риелторах. По версии следствия, трое мужчин занимались махинациями на протяжении последних десяти лет. Обвиняемые подыскивали собственников квартир с низким социальным статусом. Как правило, за каждой такой недвижимостью числились большие долги по коммунальным платежам или жилье вовсе не соответствовало санитарным требованиям для нормального проживания.Два родных брата и сын одного из них убеждали потерпевших в том, что окажут содействие по продаже "проблемных" квадратных метров, а взамен приобретут для них жилье меньшее по площади. В качестве компенсации разницы они обязывались оплатить долги по коммуналке, а остаток в несколько тысяч долларов отдать на руки.