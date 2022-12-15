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СК раскрыл подробности уголовного дела о серых риелторах
11 обманутых клиентов и почти 700 тысяч рублей преступного дохода. СК раскрыл подробности уголовного дела о серых риелторах. По версии следствия, трое мужчин занимались махинациями на протяжении последних десяти лет. Обвиняемые подыскивали собственников квартир с низким социальным статусом. Как правило, за каждой такой недвижимостью числились большие долги по коммунальным платежам или жилье вовсе не соответствовало санитарным требованиям для нормального проживания.Два родных брата и сын одного из них убеждали потерпевших в том, что окажут содействие по продаже "проблемных" квадратных метров, а взамен приобретут для них жилье меньшее по площади. В качестве компенсации разницы они обязывались оплатить долги по коммуналке, а остаток в несколько тысяч долларов отдать на руки.
Мужчины получали согласие от нетрезвых домовладельцев, а после занимались сбором и оформлением необходимой документации для последующего заключения сделок. Для успешного исхода фигуранты изначально передавали потерпевшим незначительные суммы или приобретали продукты питания, дав понять о доброжелательном отношении к ним. Следствием установлено, что вырученные деньги фигуранты присваивали себе, взамен они приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье, находившееся в сельской местности.Непродолжительное время после совершения сделок обвиняемые продолжали поддерживать связь с потерпевшими, передавали им спиртное и обещали отдать деньги в ближайшее время, а затем переставали выходить на связь.
В СК отметили, что один из фигурантов ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Остальные соучастники официально трудоустроены, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.Действия фигурантов квалифицированы по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц и в особо крупном размере".
Фото: pixabay
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