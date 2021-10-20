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СК рассказал некоторые подробности уголовного дела о наркотиках, где фигурантами стали 6 жителей Брестской области
Организованная группа, более тысячи закладок и смертельное отравление клиента. СК рассказал некоторые подробности уголовного дела, где фигурантами стали 6 жителей Брестской области. Все они ранее к уголовной ответственности не привлекались, некоторые имеют семьи и постоянное место работы, но при этом не смогли удержаться от заработка легких денег. Возраст участников от 21 года до 35 лет. Группе удавалось функционировать с ноября прошлого по январь текущего года. Обвиняемые в интернет-магазинах через даркнет закупали наркотики, расфасовывали на более мелкие дозы и делали закладки. По данным СК, на совести самого старшего фигуранта - жизнь человека: 39-летний житель Бреста приобрел у него через интернет-магазин метадон, а после употребления скончался. Вскоре уголовное дело планируется рассмотреть в суде.
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