3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
СК: Расследование жестокого убийства в Молодечно завершено
Расследование жестокого убийства в Молодечно завершено - об этом сегодня сообщили в СК. Жертва - 56-летний мужчина, чье тело с многочисленными травмами обнаружили в квартире одного из домов районного центра 16 февраля. Также в апартаментах был 30-летний сын погибшего и бывшая супруга. По данным следствия, накануне отец и сын выпивали, между ними случился конфликт. Известно, что ссоры случались и ранее, и в тот роковой день между родственниками опять разгорелась перепалка. Отец стал оскорблять сына, угрожая деревянной ножкой от стола. Парень забрал ее и начал жестоко избивать родителя. После фигурант ушел в комнату и вернулся лишь под утро. О смерти отца он сообщил по телефону матери, а после ее приезда - медикам. Подробности произошедшего молодой человек не рассказывал, лишь часто выходил на балкон курить. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все