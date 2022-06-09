СК: Расследование жестокого убийства в Молодечно завершено

Расследование жестокого убийства в Молодечно завершено - об этом сегодня сообщили в СК. Жертва - 56-летний мужчина, чье тело с многочисленными травмами обнаружили в квартире одного из домов районного центра 16 февраля. Также в апартаментах был 30-летний сын погибшего и бывшая супруга. По данным следствия, накануне отец и сын выпивали, между ними случился конфликт. Известно, что ссоры случались и ранее, и в тот роковой день между родственниками опять разгорелась перепалка. Отец стал оскорблять сына, угрожая деревянной ножкой от стола. Парень забрал ее и начал жестоко избивать родителя. После фигурант ушел в комнату и вернулся лишь под утро. О смерти отца он сообщил по телефону матери, а после ее приезда - медикам. Подробности произошедшего молодой человек не рассказывал, лишь часто выходил на балкон курить. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей.