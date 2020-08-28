СК разбирается в обстоятельствах дела о незаконном обороте наркотиков

Правоохранители в июле задержали двоих жителей столицы, которые имеют отношение к хранению запрещенных веществ. На тот момент один из мужчин был в больнице, он лечился от коронавируса. Однако будни в медучреждении показались скучными, он решил их скрасить с помощью запрещенных веществ. Передать дурман попросил друга. Поскольку посещение таких больных было запрещено, товарищи нашли выход - решили доставить наркотик вместе с продуктами. Однако в дело вмешались милиционеры. И оказать услугу другу мужчина не смог. Его задержали. При себе у фигуранта был пакет с продуктами, там же было два батона. В одном из них находился шприц с альфа-ПВП. Известно, что оба мужчины имели проблемы с законом. Причина - кражи и незаконный оборот наркотиков. И сейчас действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы по ст. 328. Один из них находится под стражей, а второй под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.