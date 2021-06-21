СК разбирается в обстоятельствах гибели девушки в фонтане в Докшицах

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. В настоящее время говорить о причине гибели девушки преждевременно, как и утверждать, что это было смертельное электротравмирование. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области