СК разбирается в обстоятельствах гибели ребенка в Быхове

2-летний малыш выпал из окна. По данным следствия, мать вместе с ребенком была в гостях. На какое-то время мальчик остался без присмотра. Он залез на тахту возле подоконника, открыл окно и упал вниз с высоты пятого этажа. О том, что малыш упал, мать узнала от 4-летнего ребенка подруги. В больницу мальчика доставили в тяжелом состоянии, но спасти его медики не смогли. На месте работали следователи и эксперты, опросили родственников и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.