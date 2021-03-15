3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
СК России расследует уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей
На протяжении 6 лет требовал от детей интимные фото. Известно о десятках пострадавших. СК России расследует уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей. В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый находится в Беларуси. Кроме того, более 20 юных жертв также живут в нашей стране. Белорусские правоохранители задержали фигуранта - это 43-летний работник одного из столичных предприятий. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего". Ему предъявлено обвинение, фигурант находится под стражей.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов