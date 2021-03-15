На протяжении 6 лет требовал от детей интимные фото. Известно о десятках пострадавших. СК России расследует уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей. В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый находится в Беларуси. Кроме того, более 20 юных жертв также живут в нашей стране. Белорусские правоохранители задержали фигуранта - это 43-летний работник одного из столичных предприятий. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего". Ему предъявлено обвинение, фигурант находится под стражей.