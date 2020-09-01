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СК устанавливает причину ночного пожара в Могилевском районе, где погибли 2 человека

К моменту приезда спасателей частную постройку охватило пламя, перекрытия дома частично обрушились. Соседи рассказали, что дома могли находиться люди. На полу под завалами в задымленной комнате огнеборцы обнаружили два трупа – пенсионера и 48-летнего мужчины. Оба являлись знакомыми хозяина дома, жили в Могилеве, а сюда приехали для сезонного проживания. Причины пожара и обстоятельства гибели мужчин пока неизвестны.

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