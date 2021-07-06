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СК установил обстоятельства гибели 6-летней девочки в Гомеле
Расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое случилось 4 мая этого года, завершено. Из материалов дела: водитель автомобиля Citroen ехал со стороны улицы Коммунаров в направлении перекрестка с улицей Крестьянской. Сообщается, что его скорость была не менее 70 км/ч, максимально разрешенная на этом участке - 50 км/ч.
До выезда автомобиля на перекресток для водителя загорелся сначала желтый, а потом красный сигнал светофора. Но шофер не остановился, пересек стоп-линию и въехал на перекресток. В это время со стороны улицы Крестьянской выехал водитель автомобиля Nissan Qashqai, ему горел разрешающий сигнал. Автомобили столкнулись. Citroen занесло, и авто выскочило на тротуар, где сбило двоих 6-летних детей. Девочка скончалась на месте, мальчик получил ссадины.
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