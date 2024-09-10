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СК установил причины пожара на молочно-товарном комплексе в Узденском районе
СК поделился подробностями дела о пожаре на молочно-товарном комплексе в Узденском районе. ЧП повлекло причинение крупного ущерба госпредприятию. Инцидент случился в августе прошлого года.
Когда сотрудники МЧС приехали на место возгорания, все здание профилактория было охвачено огнем. Пламя уничтожило помещение, в результате пожара погибли 118 телят. Следователи провели тщательное расследование, изучив различные версии возникновения возгорания, допросили свидетелей, провели осмотры, изучили необходимые документы. Также были проведены криминалистические экспертизы.
Следователи установили, что причиной пожара стало множество нарушений требований пожарной безопасности. Ущерб предприятию составил более 100 тыс. рублей. Накануне происшествия 37-летний электрогазосварщик, работающий в организации по договору подряда, ремонтировал в телятнике клетки. Для более безопасного выполнения работ использовать решил не сварочный аппарат, а шуруповерт.
Фигуранту было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 304 - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб чужому имуществу в крупном размере". Судом Узденского района обвиняемый приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.
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