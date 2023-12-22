СК установлены обстоятельства жестокого убийства в Пинске

Он нанес потерпевшей не менее 21 удара по жизненно важным органам. Когда женщина замолчала, сын принялся искать деньги. Найдя небольшую сумму, он передал деньги сожительнице, чтобы та купила алкоголь, а сам лег спать. Проснувшись, мужчина обнаружил свою мать без признаков жизни. Он сказал сожительнице стереть с ее лица кровь и вызватьскорую медицинскую помощь. Позже медикам он сообщил, что женщина могла получить телесные повреждения по дороге домой, а между тем интересовался, как получить пособие на погребение.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области