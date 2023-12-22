3.63 BYN
СК установлены обстоятельства жестокого убийства в Пинске
Завершено расследование по делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Трагедия разыгралась летом в Пинске. Получив пенсию, женщина дала 50 рублей своему сыну, который почти сразу пропил деньги. Вскоре 34-летний мужчина стал требовать еще, но услышав отказ, впал ярость и на глазах сожительницы до смерти избил мать.
Он нанес потерпевшей не менее 21 удара по жизненно важным органам. Когда женщина замолчала, сын принялся искать деньги. Найдя небольшую сумму, он передал деньги сожительнице, чтобы та купила алкоголь, а сам лег спать. Проснувшись, мужчина обнаружил свою мать без признаков жизни. Он сказал сожительнице стереть с ее лица кровь и вызватьскорую медицинскую помощь. Позже медикам он сообщил, что женщина могла получить телесные повреждения по дороге домой, а между тем интересовался, как получить пособие на погребение.
Травмы указывали на криминальный характер их получения, мужчина был задержан. Подозреваемому предъявлены обвинения за разбой и убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем.