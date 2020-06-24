Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в Докшицком районе, в которой погибла женщина. Статья – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть». Напомним, ДТП произошло накануне вблизи деревни Сосновая. По предварительной информации, 66-летний мужчина за рулем внедорожника Nissan выехал на встречную полосу и врезался в Citroen. Водитель французского авто скончалась на месте. Шофера второй машины зажало в салоне, ему помогли выбраться бойцы МЧС. И сегодня появились кадры спасения мужчины. Его деблокировали с использованием спецоборудования. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.