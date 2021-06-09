СК возбудил уголовное дело по факту незаконной рыбалки в Новогрудском районе

Местный житель ловил рыбу, которая занесена в Красную книгу. 28-летнего браконьера задержали инспекторы природоохраны. Был обнаружен и незаконный улов. По версии фигуранта, он занимался своим хобби на реке, использовал телескопическую удочку и самодельные донные сети. На месте происшествия работали следователи и эксперты. У мужчины изъяты рыболовные снасти и 40 особей ручьевой форели. Эта рыба занесена в Красную книгу. Ущерб природе оценили в сумму около 42 тысяч рублей. Подозреваемого и свидетелей допросили. СК возбудил уголовное дело за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере.