Угрожали ножом и ударили в лицо. СК возбудил уголовное дело по факту особо злостного хулиганства. По информации следствия, 33-летний житель столицы подходил к подъезду своего дома, когда заметила незнакомца. Последний справлял нужду. Мужчина сделал нарушителю замечание, в итоге разгорелся конфликт, в перепалку включился и брат злоумышленника. Он находился рядом с родственником. Дабы завершить конфликт, житель дома решил зайти в подъезд. В этот момент один из теперь уже обвиняемых достал нож и начал угрожать местному жителю. А второй тем временем пустил в ход кулаки. После этого оба дебошира скрылись. У следствия есть основания полагать, что фактов противоправной деятельности мужчин может быть больше. Если и вы стали жертвой фигурантов, в СК просят сообщать по телефонам 8/017/ 389 55 55 или /044/ 500 31 11.