СК возбудил уголовное дело по факту смертельного пожара в Березовском районе, где погибли 4 детей

Жуткая трагедия случилась 14 апреля в деревне Ястребель - горел жилой дом. На месте работали спасатели, в ходе ликвидации пожара они обнаружили тела четверых детей, возраст погибших малышей от 2 месяцев до 6 лет. Спастись из огня удалось 37-летней женщине, это мать погибших детей, и ее 4-летней дочери. Они сейчас в больнице.