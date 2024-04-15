ЧПЗона X

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного пожара в Березовском районе, где погибли 4 детей

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту смертельного пожара в Березовском районе, где погибли четверо детей.

Жуткая трагедия случилась 14 апреля в деревне Ястребель - горел жилой дом. На месте работали спасатели, в ходе ликвидации пожара они обнаружили тела четверых детей, возраст погибших малышей от 2 месяцев до 6 лет. Спастись из огня удалось 37-летней женщине, это мать погибших детей, и ее 4-летней дочери. Они сейчас в больнице.

На месте происшествия работали следователи и эксперты. Многодетная семья характеризуется положительно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все